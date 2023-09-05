Müge Anlı başladı mı? Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni sezonu başladı mı saat kaçta yayınlanıyor?

Müge Anlı’nın hazırlayıp sunmuş olduğu ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ programının yeni sezonu merakla bekleniyordu. Haziran ayında sezon arasına giren Müge Anlı ile Tatlı Sert programının başlayıp başlamadığı merak ediliyor. Peki, Müge Anlı başladı mı? Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni sezonu başladı mı saat kaçta yayınlanıyor?

Müge Anlı başladı mı? Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni sezonu başladı mı saat kaçta yayınlanıyor?

ATV ekranlarında hafta içi her sabah yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 23 Haziran’da tatile girerek kısa bir mola vermişti. 15 sezonu geride bırakan program Müge Anlı’nın sunumuyla 16. sezonda yayınlanmaya devam edecek. Peki, Müge Anlı başladı mı? Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni sezonu başladı mı saat kaçta yayınlanıyor?

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMI BAŞLADI MI?

Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya bu sezon da devam edecek.

Faili meçhul dosyaların aydınlatılmaya çalışıldığı program Televizyon İzleme Araştırma Komitesi (TİAK) reytinglerine göre Türkiye'nin en çok izlenen gündüz kuşağı programı olarak açıklanmıştı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 4 Eylül Pazartesi günü başladı.

MÜGE ANLI PROGRAMI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı hafta içi her gün saat 10:00 itibariyle ATV ekranlarında yayınlanıyor.

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