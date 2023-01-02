Muğla Fethiye’de icradan satılık arsa

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Muğla ili Fethiye ilçesi Kargı Mahallesi Kocaçalış Mevkii 328 ada 1 parsel sayılı tapuda arsa olarak kayıtlı 10.938,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz. Taşınmaz Amorf şekilli ve düz topoğrafik yapıya sahiptir. Taşınmaz üzerinde 12 adet meyvesiz ağaç bulunmaktadır. Satış konusu taşınmaz Kargı mahalle merkezine 2,5 km Fethiye ilçe merkezi, Belediye Başkanlığı ve Kaymakamlığa 7 km uzaklıkta olup etrafında kendisi gibi araziler bulunmaktadır. Taşınmazın kadastro yoluna cephesi bulunmakta olup taşınmaza özel araçlarla ulaşım mümkündür.

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