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Muğla Menteşe Belediyesi işçi alacak

Muğla Menteşe Belediyesi, bünyesinde çöpçü olarak istihdam etmek üzere 8 işçi alacak. Son başvuru tarihi 16 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 07:14
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Muğla Menteşe Belediyesi 8 personel alacak

Muğla Menteşe Belediyesi işçi alacak
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İŞKUR'un internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Muğla Menteşe Belediyesi, çöpçü olmak üzere 8 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 16 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI
a) T.C. vatandaşı olmak
b) Askerlik görevini yapmış yada tecilli olmak(erkeklerde)
c) 18 yaşını doldurmuş olmak
d) Kamu haklarından mahrum olmamak(Yapılacak Güvenlik Soruşturmasıyla tespit edilecektir.)
e)En az ilkokul mezunu olmak
f) Türk ceza kanunun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğini karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlardan mahkûm olamamak.
g)Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartı sureti
2. Diploma ve ya mezuniyet belgesi fotokopisi,
3.1 adet fotoğraf
4. Askerlik durum belgesi ( e-devletten alınabilir)
5. Adli sicil kaydı (e-devletten alınabilir)
6. İş başvuru formu (Menteşe Belediyesi Personel Ltd.Şti. alınacaktır)
7. Nüfus Kayıt Örneği ( e-devletten alınabilir)
8.ikametgah (e-devletten alınabilir)
9. Muğla/Menteşe Sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak
Not :Evrak Teslimi Şahsen yapılacak olup, kargo posta vb. şekilde başvurular kabul edilmeyecektir.

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