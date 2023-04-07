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Muğla merkezli dolandırıcılık operasyonunda 2 tutuklama   

Muğla merkezli iki ilde gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 2'si tutuklandı. 

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 21:22
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Muğla merkezli dolandırıcılık operasyonunda 2 tutuklama   

Muğla merkezli dolandırıcılık operasyonunda 2 tutuklama   
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Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri 4 Nisan tarihinde Muğla'nın Marmaris ilçesi ve Osmaniye ilinde yaptıkları operasyon ile kendilerini istihbarat görevlisi, komutan gibi tanıtarak iş insanlarından yaklaşık 15 milyon liralık vurgun yapan dolandırıcılık örgütüne iki ilde eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Çete üyeleri kendilerini emekli kamu görevlisi, MİT görevlisi olarak tanıtarak Marmaris'te bulunan iş adamlarını, otel ve işyeri sahipleri gibi esnafları ve diğer vatandaşları, devlet giderleri, şehit ailelerine yardım, dini derneklere yardım, arsa tapu işlerinde bürokratik yardım, yabancı şahıslar için dış işlerinden yardım, Libya operasyonu için çeşitli envanter masrafı yardımı adı altında yaklaşık 30 kişiden 15 milyon TL para topladıkları belirlenen 1'i kadın 4 kişi gözaltına alındı. 

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Marmaris KOM Amirliği ekiplerince Marmaris'te yakalanıp gözaltına alınan 4 şüpheli ile Osmaniye'de yakalanan ve örgüt lideri olduğunu iddia edilen H.H.S. Marmaris'e getirilerek haklarında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kurulan örgüte üye olmak, nitelikli dolandırıcılık" suçlarından işlem yapıldıktan sonra delil dosyaları ile birlikte adliyeye sevk edildi. 

Adliyede hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden Z.S., M.D. ve O.S. adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı serbest bırakılırken, H.H.S. ve L.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)                            

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