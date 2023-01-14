﻿Muğla Milas Belediyesi 8 engelli işçi alacak

İŞKUR'un internet sayfasından yayımlanan ilana göre; Muğla Milas Belediyesi, bünyesinde olmak üzere 8 engelli işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 18 Ocak 2023 olarak açıklandı.



MÜRACAAT KOŞULLARI

1-Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak

2-18 yaşını bitirmiş olmak

3-Kamu haklarından mahrum bulunmamak (yapılacak güvenlik soruşturmasıyla da tespit edilecektir.)

4-Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf olmak.

6-En az %40 engelli raporunun bulunması

7-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak

8-Milas İlçesinde ikamet etmek(Başvuru süreci içerisinde ikametini,talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurulanı kabul edilemez, tercihen başvurulan ilçede ikamet ediyor olmak)

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1)1 (Bir) adet fotoğraf

2) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

3) Adli Sicil kaydı (E-Devletten alınabilir)

4)ikametgah belgesi (E-Devletten alınabilir)

5)Askerlik Durum Belgesi (e-devletten alınabilir)

6) En az okur-yazar belgesine sahip olmak

7) Engellilik sağlık kurulu raporu

8)ls Başvuru Formu (Milas Belediyesi Emek Personel Şirketinden temin edilecektir)