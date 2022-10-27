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Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü tohum satın alacak

Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü tohum satın alacağını duyurdu.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 13:00
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Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü tohum satın alacak

Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü tohum satın alacak
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Basın İlan’da “İl Müdürlüğümüz Bitkisel Üretim ve Sağlığı Şube Müdürlüğünce Yürütülen Baklagil Üretiminin Arttırılması Projesi Kapsamında Tohum Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.” Denildi.

Niteliği, türü ve miktarı: İl Müdürlüğümüz Bitkisel Üretim ve Sağlığı Şube Müdürlüğünce Yürütülen Baklagil Üretiminin Arttırılması Projesi Kapsamında Tohum Alımı Ekli Birim Teklif Cetvelinde Belirtilen Tür ve Miktarlar

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 7 gün içerisinde malların tamamı teslim edilecektir.

Sözleşme imzalandıktan sonra 1 gün sonra işe başlanacaktır.

İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 10.11.2022 - 10:00

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

Tohumlar Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan alınmış Tohumluk Bayiliği İzin Belgesi ve verilecek ürünlere ait sertifika Belirtilecektir.

Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

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