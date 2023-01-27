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Muğla’da feci kaza: 1 ölü

Muğla’nın Ula ilçesinde trafik kazası meydana geldi. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 11:30
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Muğla Ula’da trafik kazası: 1 ölü

Muğla’da feci kaza: 1 ölü
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İHA’nın haberine göre, kaza Kavakçalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 33 yaşındaki H.Ç idaresindeki 09 UE 642 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası şarampole yuvarlandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesi sonucunda bölgeye sağlık, jandarma ve Muğla Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada araç sürücüsü H.Ç ile araç içerisinde yolcu olarak bulunan 19 yaşındaki H.G. yaralandı. Diğer yolcu 78 yaşındaki Ali Çolak ise ağır şekilde yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Çolak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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