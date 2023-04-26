Muğla'da 15 mahallede iki günlük su kesintisi

Muğla Büyükşehir Şehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) tarafından Bodrum için 2 günlük su kesintisi uyarısı yapıldı.

Yapılan açıklamaya göre, Geyik Barajı'ndan Bodrum ilçesine su sağlayan isale hattının Yeniköy Termik Santraline ait kısımda meydana gelen arıza nedeniyle DSİ tarafından hat kapatılarak arızaya müdahale edilecek.

Bu nedenle 26 Nisan saat 18.00 ile 28 Nisan saat 10.00 arasında Konacık, Çırkan, Müsgebi, Yahşi, Gürece, Turgutreis, Akçaalan, Gümüşlük, Peksimet, Koyunbaba, Yalıkavak, Geriş, Gündoğan, Gölköy ve Karabağ bölgesinde su kesintisi yaşanabilecek.

Açıklamada, vatandaşların kesintiden mağdur olmamaları için önlem almaları istendi. (DHA)