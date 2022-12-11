﻿Muğla'da 3,9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ula ilçesinde saat 02.29'da 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 11,34 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ula ilçesinde saat 02.29'da 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 11,34 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
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