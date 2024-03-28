Muğla'da boşanma aşamasındaki kadın eşi tarafından öldürüldü

Olayda 11 el ateş açıldığı ve 6 merminin Neşe G.'ye isabet ettiği öğrenildi.

Olay, 28 Mart 2024 tarihinde saat 20.30 sıralarında Ortaca'da meydana geldi. İddiaya göre, Vedat G., boşanma aşamasındaki eşi Neşe G.'yi ara sokakta gördü. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Vedat G., yanında bulunan tabanca ile Neşe G.'ye 11 el ateş etti. 6 merminin isabet ettiği Neşe G., olay yerinde hayatını kaybetti.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Vedat G.'yi silahı ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Çiftin 4 çocuğu olduğu ve bir süredir anlaşamadıkları için ayrılma aşamasında oldukları öğrenildi.

VEDAT G. HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI

Emniyetteki sorgusu tamamlanan Vedat G., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

OLAY TEPKİLERE NEDEN OLDU

Muğla'da yaşanan bu elim olay, büyük tepkilere neden oldu. Kadın cinayetlerinin önlenmesi için yetkililere acil çözüm çağrısı yapıldı.