Muğla'da boşanma aşamasındaki kadın eşi tarafından öldürüldü

Kaynak: İHA
Muğla'da boşanma aşamasındaki kadın eşi tarafından öldürüldü
Muğla'nın Ortaca ilçesinde 4 çocuk annesi Neşe G., boşanma aşamasındaki eşi Vedat G. tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Olayda 11 el ateş açıldığı ve 6 merminin Neşe G.'ye isabet ettiği öğrenildi.

Olay, 28 Mart 2024 tarihinde saat 20.30 sıralarında Ortaca'da meydana geldi. İddiaya göre, Vedat G., boşanma aşamasındaki eşi Neşe G.'yi ara sokakta gördü. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Vedat G., yanında bulunan tabanca ile Neşe G.'ye 11 el ateş etti. 6 merminin isabet ettiği Neşe G., olay yerinde hayatını kaybetti.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Vedat G.'yi silahı ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Çiftin 4 çocuğu olduğu ve bir süredir anlaşamadıkları için ayrılma aşamasında oldukları öğrenildi.

VEDAT G. HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI

Emniyetteki sorgusu tamamlanan Vedat G., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

OLAY TEPKİLERE NEDEN OLDU

Muğla'da yaşanan bu elim olay, büyük tepkilere neden oldu. Kadın cinayetlerinin önlenmesi için yetkililere acil çözüm çağrısı yapıldı.

aw172440-01.jpg

aw172440-02.jpg

aw172440-03.jpg

aw172440-04.jpg

aw172440-05.jpg

Son Haberler
Kazada savrulan motosiklet, kaldırımdaki yayalara çarptı: 1 ölü, 3 yaralı Gündem
Kazada savrulan motosiklet, kaldırımdaki yayalara çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Nevşin Mengü'den iddia çıkış: 'Mehmet Şimşek'i İngiltere'den getirdiniz Batman'da Belediye Başkanı için oy istiyor' Video
Nevşin Mengü'den iddia çıkış: 'Mehmet Şimşek'i İngiltere'den getirdiniz Batman'da Belediye Başkanı için oy istiyor'
Erden Timur medya patronu oldu. Dev şirketin haklarını satın aldı. 15 yıl boyunca Türkiye'nin en büyüğüydü Spor
Erden Timur medya patronu oldu. Dev şirketin haklarını satın aldı. 15 yıl boyunca Türkiye'nin en büyüğüydü
Tavan arasında doğum yapan kedi ve yavruları düşerken montuyla yakalamaya çalışan vatandaş yürekleri ısıttı Video
Tavan arasında doğum yapan kedi ve yavruları düşerken montuyla yakalamaya çalışan vatandaş yürekleri ısıttı
Çorlu'da geri dönüşüm tesisinde yangın Gündem
Çorlu'da geri dönüşüm tesisinde yangın
Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi müjdesi Spor
Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi müjdesi
Akkuyu Nükleer Santrali'nde maaş krizi: İşçiler iş bıraktı, gerginlik yaşandı Gündem
Akkuyu Nükleer Santrali'nde maaş krizi: İşçiler iş bıraktı, gerginlik yaşandı