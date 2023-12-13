Muğla’da denize düşen köpeği belediye ekipleri kurtardı

Kaynak: İHA
Muğla’da denize düşen köpeği belediye ekipleri kurtardı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde denize düşen köpeği, belediye ekipleri uzun uğraşlar sonucu kurtardı.

Olay Muğla’nın Torba Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İtfaiyeden Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne gelen ihbarla belediye ekipleri araçla ulaşılamayan noktaya yaklaşık 3 kilometrelik bir yolu yürüyerek ulaştı.

Soğuk hava nedeniyle ayaklarında hissiyat kaybı yaşayan köpek, başarılı bir kurtarma operasyonu ile denizden çıkartıldıktan sonra Torba Mahallesi’nde bulunan Bodrum Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım Merkezi’ne götürüldü. Veteriner hekimler tarafından yapılan müdahaleler sonucunda köpeğin sağlık durumunun stabil olduğu belirlendi.

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