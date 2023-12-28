Muğla'da deprem

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Reyhan Altay Aşan
Muğla'da deprem
AFAD verilerine göre Muğla'da deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4 olarak açıklandı.

AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) verilerinde yer alan bilgilere göre Muğla'da deprem oldu.

Depremin merkez üssü yeri Akdeniz'e 43.28 kilometre uzaklıkta olarak hesaplandı ve Marmaris olarak belirtildi.

Depremin saati net olarak 12:28 olarak açıklandı.

Depremin derinliği ise 57.39 olarak açıklanmıştı.

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Kandilli Rasathanesi ise deprem ile ilgili şu ana kadar herhangi bir duyuru yapmadı.

MALATYA'DA DA DEPREM OLDU

Aynı dakikada Malatya'da da deprem meydana geldi. Malatya'daki depremin büyüklüğüm ise 4.6 olarak açıklanmıştı.

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