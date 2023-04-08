Muğla'da gözaltına alınan köylüler, adliyeye sevk edildi ‘Şimdilik çimentocu şirket kazanmış gibi görünebilir ama bu mücadele bitmedi’

Muğla'nın Menteşe ilçesi Bayır Mahallesi ile Yatağan'a bağlı Deştin Mahallesi arasında yapımı süren çimento fabrikası projesi bölge halkının itirazı ile karşı karşıya. Projeyle ilgili bilirkişi süreci devam ederken, 3 Nisan'da köylüler dev çimento kazanının alana girmesini engellemek için yolu kapattı.

Nöbet tutan köylüler sabaha karşı jandarma ekiplerince gözaltına alındı ve aralarında Menteşe Belediye Meclis üyesi Ferah Gümüş'ün de bulunduğu 9 kişi adliyeye sevk edildi.

Adliye önünde yapılan açıklamada; “5 gündür gece gündüz nöbetlerle süren engelleme bugün sabah yapılan müdahale ile dağıtılmış oldu. Şimdilik çimentocu şirket kazanmış gibi görünebilir ama bu mücadele bitmedi. Çimentocu şirket Muğla’dan kovulana kadar mücadelemiz sürecek” denildi.

Adliye önünde açıklama yapan Gamze Çetinkaya, şunları söyledi:

"Muğla merkez ilçesi Menteşe’nin Bayır mahallesinde Bayır Baraj yolu üzerinde kurulmuş olan direniş çadırımız sabahın erken saatlerinde jandarma tarafından baskına uğramış ve 11 arkadaşımız gözaltına alınmıştır.

Sabah 04:30 sıralarında köylüler sahur yemeğini yerken yapılan baskında 4’ü kadın, biri 17 diğeri 15 yaşında iki genç kardeşimizle birlikte 7 erkek arkadaşımız baskında darp edilmiş, yerlerde sürüklenerek göz altına alınmış ve çimentocu şirketin bir haftadır direniş nedeniyle yoldan geçiremediği TIR’ları jandarma ve şirketin ortak operasyonuyla 'başarıyla' yoldan geçirilmiştir. 10’u Deştin köylüsü, 1’i Menteşe Belediye Meclis üyesi olan arkadaşlarımızın tek suçu yaşam alanlarına sahip çıkmak için direniş çadırında nöbet tutmaktır.

Deştin köylüleri çimentocu firmaya 2006 yılından bu yana direnmektedir. Çimentocu şirketin ÇED raporu 2015 yılında, imar planları da 2017 yılında mahkeme kararıyla iptal ettirilmişti. Çimentocu firma bu davalar sürerken ikinci bir firma kurarak aynı yer için ikinci bir ÇED raporu hazırlatmış ve 2014 yılında halktan gizleyerek ÇED oluru almıştır.

2020 yılında Kent Çimento’ya satılan Muğla Çimento bu sahte ÇED raporunu kullanarak imar planlarını onaylatmış, Menteşe Belediyesi’nden de yapı ruhsat belgesini almıştır. Bu sahte ÇED raporu ve belediye ruhsatına dayanarak 2022 yılında inşaata başlayan çimentocu firmaya karşı 27 Ocak 2022 yılında Menteşe Kent Konseyi, Akdeniz Yeşilleri Derneği ve Deştin köylüleri tarafından ÇED ve ruhsat iptal davaları açılmıştır.

"BU MÜCADELE BİTMEYECEK"

Davalar sürerken mahkemenin yürütmeyi durdurma vermemesini fırsat bilen çimentocu şirket yıkım projesini bitirmek için var gücüyle çalışmaktadır. Fabrika alanında bir tane ağaç bırakmayan ve inşaata devam eden şirket fabrika makine ekipmanını da TIR’larla getirmektedir. Mahkeme sonucunu beklemeden, büyük bir fırsatçılıkla yıkım projesine devam eden şirketi durdurmanın tek yolu gelen tırları durdurmaktan geçiyordu, köylüler de bunu yaptı. 3 Nisan Pazartesi günü saat 15:00‘te Bayır’da daha önceden kurulmuş direniş çadırı önündeki yolda çimentocu firmanın makina ekipmanlarını taşıyan TIR’lar durduruldu. 5 gündür gece gündüz nöbetlerle süren engelleme bugün sabah yapılan müdahale ile dağıtılmış oldu. Şimdilik çimentocu şirket kazanmış gibi görünebilir ama bu mücadele bitmedi. Çimentocu şirket Muğla’dan kovulana kadar mücadelemiz sürecek. Tırları geçirmiş olabilirler ama o baca tütmeyecek. Çimentocular topraklarımızı işgal edemeyecek. Deştin çayı özgür akacak."