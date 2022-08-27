Muğla'da 1200 kg sahte gübre ele geçirildi

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan denetimler devam ediyor.

‘Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinden gelen ihbar üzerine Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ve Güvenlik Güçleri ile yapılan denetimde 1200 kg sahte gübre ele geçirildi.

Gübre Dağıtıcısı Belgesi olmayan şahıslar tarafından kamyonlarla değişik illerden getirilerek, kamyon üzerinde veya belli noktalara bırakılarak satışı yapıldığı bilgisi alınan şüpheli ürünlere İl Müdürlüğünce el konuldu. Üründen alınan numunenin analiz sonucunda gübre olmadığı “kil” olduğu raporlandı. Sahte gübre satışını yapanlar hakkında adli işlemler yapılmak üzere gerekli yasal süreç başlatıldı.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada “İl Müdürlüğü olarak her alanda denetimlerimiz hızla devam ediyor. Sadece 2022’nin ilk 6 ayında 443 adreste gübre denetimi gerçekleştirdik. İl Müdürlüğü olarak uygunsuz ve bandrolsüz üretim yapan yerlere göz açtırmıyor, gerekli idari cezayı uyguluyoruz. Özellikle kamyon üzerinde satışı yapılan uygunsuz gübrelerin kesinlikle alınmaması gerektiği konusunda daha önce uyarıda bulunmuştuk. Bu uyarılar belki de karşılığını buldu. Gelen ihbar üzerine İl Müdürlüğünden ilgili personellerimiz Güvenlik Güçleri ile ihbar yerine intikal ederek gerekli müdahalede bulundu. Bunun üzerine yapılan denetim sonucunda yaklaşık 1200 kg sahte gübre ele geçirildi. İlgili şahıslar hakkında gerekli işlemler başlatıldı. Üreticilerimizin Gübre Dağıtıcı Belgesi olan noktalardan ürün satın almaları, yaşayacakları olumsuzluklara karşı tazminat hakkı elde etmelerine olanak sağlar. Şöyle ki üreticilerimizin gübre satın alırken İl Müdürlüğümüzden Gübre Dağıtıcı Belgesi olan işyerlerinden satın almaları, hakkedişle ve destek alacakları gübreler için mutlaka ÇKS kaydı yaptırmaları, gübrelerin üzerinde GTSbarkod ve GTSbandrol olmasına dikkat etmeleri, gübreyi satın alırken mutlaka Gübre Takip Sistemi (GTS) üzerinden satışının kendi adlarına çıkış yapıldığına emin olmaları, kesinlikle satın aldıkları ürüne ait faturayı almaları ve faturada aldıkları ürünlerin ayrıntısının yazılmasına dikkat etmeleri gerekmektedir. Herhangi bir olumsuzluk yaşadıklarında 7223 Sayılı Kanuna göre tazminat hakkı için, gübre alımına dikkat edilmesi önemlidir. Denetimlerimiz devam ediyor ama ihbar mekanizmasının gücünü de bilelim. Gübre satın alınırken; uygunsuz şeklide kamyon üzerinde satış yapılan ürünlerden kesinlikle almamaları, satış yapanları görürlerse güvenlik güçlerine ve İl/İlçe Müdürlüklerimize ihbarda bulunmalarını önemle rica ediyoruz. Bu çiftçilerimizin ve ülke toprağımızın korunması açısından çok önemli” denildi.

(Kaynak: İHA)