Muğla'da kaza yapan araç yandı



Edinilen bilgiye göre, Menteşe ilçesi Orhaniye Mahallesi, Karabağlar Yaylası Süpüroğlu mevkiinde tek taraflı trafik kazası sonrası araç yanmaya başladı. Araçtaki yanın sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi.

Olay yerine Büyükşehir Belediyesi Menteşe itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 48 DR 908 plakalı araç sürücüsü, karşısından hızlı gelen araca çarpmamak için direksiyon kırarak bariyere çarptı. Ardından araç yanmaya başladı. Yanan araç kullanılmaz hale gelirken maddi hasar oluştu.