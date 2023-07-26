Muğla'da kaza yapan araç yandı

Muğla'nın Menteşe İlçesi Karabağlar Yaylası içinde yanan araç, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

KAYNAK: İHA
Muğla'da kaza yapan araç yandı


Edinilen bilgiye göre, Menteşe ilçesi Orhaniye Mahallesi, Karabağlar Yaylası Süpüroğlu mevkiinde tek taraflı trafik kazası sonrası araç yanmaya başladı. Araçtaki yanın sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi.
Olay yerine Büyükşehir Belediyesi Menteşe itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 48 DR 908 plakalı araç sürücüsü, karşısından hızlı gelen araca çarpmamak için direksiyon kırarak bariyere çarptı. Ardından araç yanmaya başladı. Yanan araç kullanılmaz hale gelirken maddi hasar oluştu.

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