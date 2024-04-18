Muğla'da konteyner yangını

Fethiye'nin Çiftlik Mahallesi'nde bulunan bir otel inşaatının içinde bulunan konteynerlerde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanları fark eden işçilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin 2 saat süren yoğun çabaları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangının mesai saatinde çıkması sebebiyle olası bir facianın eşiğinden dönüldü. Yanmayan konteynerlerde kalan eşyalarını toplayan işçiler, güvenli bölgelere gönderildi.