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Muğla'da leylekler 21 yıldır aynı kubbeye yuva kuruyor

Muğla'da 21 yıldır aynı caminin kubbesine yuva kuran leylek çiftinin bu yıl ki ziyaretleri de geçen yıl olduğu gibi ramazan ayına denk geldi.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 16:46
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Muğla'da leylekler 21 yıldır aynı cami kubbesine yuva kuruyor

Muğla'da leylekler 21 yıldır aynı kubbeye yuva kuruyor
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Menteşe ilçesindeki Muslihittin Mahallesi'nde yapımı 1996'da tamamlanan Şeyh Muslihittin Camisi'ne her yıl nisan ayında yuvalanan leylekler, mahallenin simgesi haline geldi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Mahalle sakinlerinin ilgisini çeken leylekler, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ramazan ayı başında 27 yıllık caminin kubbesindeki yuvalarına yerleşti.

Leyleklerin çalı, çırpı gibi malzemelerle kubbeye yaptığı yuva, cami personeli ve cemaat tarafından özenle korunuyor.

Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı, leyleklerin 21 yıldır mahallenin ve caminin simgesi haline geldiğini söyledi.

Leylek çiftinin uzun yıllardır düzenli olarak yuvalarına geldiklerini anlatan Çapçı, "Misafirlerimiz yuvalarına gelince güzel bir hava oluştu. Leylek çiftimiz geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ramazan ayında geldi. Ramazan bereketini yaşamak için geldiklerine inanıyoruz. İnşallah iyi bir şekilde misafir edeceğiz." dedi.

Şeyh Muslihittin Camisi İmam Hatibi Sait Demirel de 19 yıldır camide görev yaptığını ve leyleklerin mart sonu, nisan başı gibi yuvalarına geldiklerini dile getirdi.

Leyleklerin yuvalayıp yavruladıklarını ve onlara uçmayı öğrettikten sonra cami kubbesinden ayrıldığını ifade eden Demirel, cemaatten bazı vatandaşlar ve mahalle sakinlerinin de 21 yıldan fazla süredir leylekleri gördüklerini anlattığını dile getirdi.

 

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