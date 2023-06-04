Muğla’da motosiklet kazası

Muğla’nın Datça ilçesinde motosikletin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Muğla’da motosiklet kazası

Kaza, öğlen saatlerinde Aktur mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir grup motosikletli arkadaş İzmir’den Datça’ya geldi.

Bugün dönüşe geçen motosikletli grupta yer alan Ferhat Yılmaz (48) idaresindeki 35 BMK 705 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki bariyerlere çarparak yola savruldu.

Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler Yılmaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak (İHA)

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