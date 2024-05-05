Muğla’da orman yangını. Helikopterle anında müdahale edildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Muğla’da orman yangını. Helikopterle anında müdahale edildi
Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan hızlı müdahalesiyle ile büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Dalaman ilçesi Elcik Mahallesi yakınlarında saat 17.00 sıralarında meydana gelen yangında, edinilen bilgiye göre Dalaman Barajı'na yakın bir noktada henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

aw197307-01.jpg

İhbar üzerine olay yerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edilirken, kısa sürede bölgeye varan ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale etmeye başladı. Karadan 1 ilk müdahale aracı ve 2 arazöz ile, havadan ise 1 helikopterle müdahale edilen yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü.

Yangının söndürülmesinden sonra soğutma çalışması yapıldı. Olay yerinde yapılan ilk incelemeler sonucu yangında 1 dekar alanın zarar gördüğü belirlendi. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

qfw.jpg

q.jpg

da.jpg

qfa.jpg

f-001.jpg

aw197307-03.jpg

Güncelleme: 
Son Haberler
Obur kedinin mama yeme tarzı güldürdü Video
Obur kedinin mama yeme tarzı güldürdü
Galatasaray hızlı başladı. Taraftar çıldırdı Spor
Galatasaray hızlı başladı. Taraftar çıldırdı
Kedi sever gibi timsah seven kadını görenler hayret etti Video
Kedi sever gibi timsah seven kadını görenler hayret etti
Çağdaş Atan'ın Avrupa hayali Spor
Çağdaş Atan'ın Avrupa hayali
Milli tenisçiden büyük başarı. Brezilya'da şampiyon oldu Spor
Milli tenisçiden büyük başarı. Brezilya'da şampiyon oldu
Sele aldırmayan vatandaşlar okey oynamaya devam etti Video
Sele aldırmayan vatandaşlar okey oynamaya devam etti
Sahte diploma skandalı TRT'ye kadar uzandı. Lefkoşa temsilcisi Sefa Karahasan tutuklandı Gündem
Sahte diploma skandalı TRT'ye kadar uzandı. Lefkoşa temsilcisi Sefa Karahasan tutuklandı