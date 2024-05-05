Muğla’da orman yangını. Helikopterle anında müdahale edildi

Dalaman ilçesi Elcik Mahallesi yakınlarında saat 17.00 sıralarında meydana gelen yangında, edinilen bilgiye göre Dalaman Barajı'na yakın bir noktada henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edilirken, kısa sürede bölgeye varan ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale etmeye başladı. Karadan 1 ilk müdahale aracı ve 2 arazöz ile, havadan ise 1 helikopterle müdahale edilen yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü.

Yangının söndürülmesinden sonra soğutma çalışması yapıldı. Olay yerinde yapılan ilk incelemeler sonucu yangında 1 dekar alanın zarar gördüğü belirlendi. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.