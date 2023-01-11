11 Ocak 2023 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Muğla’yı sağanak vurdu. İş yerlerini su bastı, ağaçlar devrildi

Muğla’yı sağanak vurdu. İş yerlerini su bastı, ağaçlar devrildi

Muğla'da etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, ağaçlar devrildi. Gece boyunca metrekareye 110 kilogram yağışın düştüğü Marmaris'te, bazı iş yerlerini su bastı. Menteşe ilçesinde tarım arazileri suyla doldu.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 12:16
Takip Et

Muğla'da sağanak ve kuvvetli rüzgar vurdu. İş yerlerini su bastı ağaçlar devrildi. Metrekareye 110 kilogram yağış düştü

Muğla’yı sağanak vurdu. İş yerlerini su bastı, ağaçlar devrildi
+
Aa
-

Marmaris ilçesinde gece saatlerinde şiddetini arttıran yağışın ardından cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, kapalı çarşıdaki bazı iş yerlerine su doldu. Sabah erkenden iş yerlerini açan esnaf, yağmur sularını kendi imkanlarıyla tahliye ettikten sonra temizlik çalışmalarına başladı.

Kent merkezindeki bir alışveriş merkezinin mal kabul bölümü, tahliye pompasının arızalanması nedeniyle sular altında kaldı.

Marmaris-Muğla kara yoluna düşen kaya parçaları, trafikte aksamalara yol açtı. Kaya parçaları ekiplerce yoldan uzaklaştırıldı.

Saatte hızı 56 kilometreyi bulan kuvvetli rüzgarın etkisiyle İçmeler ve Beldibi mahallelerinde yola devrilen ağaçlar belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.

Marmaris Yatlimanı'nda, yükselen dalgalar kıyıdaki işletmelere kadar ulaştı.

Yüksek kesimlerden gelen çamurlu sular sebebiyle denizin rengi bazı bölgelerde kahverengiye dönüştü.

Gece boyunca tıkanan mazgalları açarak su taşkınlarını önlemeye çalışan belediye ekipleri, sabahtan itibaren cadde ve sokaklarda temizlik çalışmasına başladı.

İlçede gece boyunca metrekareye 110 kilogram yağış düştüğü kaydedildi.

MENTEŞE

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de de yağış nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu. Düğerek, Yaraş, Ortaköy, Yeniköy mahalleleri ile Karabağlar Yaylası mevkisindeki bazı tarım alanları suyla doldu.

Muğla-Yılanlı ve Muğla-Denizli kara yolunun bazı kesimlerinde yola düşen kaya parçaları ulaşımı engelledi. Ekiplerin çalışmasının ardından trafik normale döndü.

Bodrum ve Fethiye ilçelerinde de sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili oldu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ayrıldığı kadının aracına bomba düzeneği yerleştirdi. Savunması ‘kumpasa geldim’ oldu
1
﻿Ayrıldığı kadının aracına bomba düzeneği yerleştirdi. Savunması ‘kumpasa geldim’ oldu
﻿Ayrıldığı kadının aracına bomba düzeneği yerleştirdi. Savunması ‘kumpasa geldim’ oldu
﻿Müslüme'nin annesinden şok eden kayınpeder itirafı. Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu
2
﻿Müslüme'nin annesinden şok eden kayınpeder itirafı. Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu
﻿Müslüme'nin annesinden şok eden kayınpeder itirafı. Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu
﻿Erken seçim için tarih verildi. Cumhur İttifakı'ndan seçim açıklaması
3
﻿Erken seçim için tarih verildi. Cumhur İttifakı'ndan seçim açıklaması
﻿Erken seçim için tarih verildi. Cumhur İttifakı'ndan seçim açıklaması
﻿İzmir’de eski emniyet binası çöktü: Göçük altında arama çalışması başlatıldı
4
﻿İzmir’de eski emniyet binası çöktü: Göçük altında arama çalışması başlatıldı
﻿İzmir’de eski emniyet binası çöktü: Göçük altında arama çalışması başlatıldı
﻿İstiklal Caddesi'ni kana bulayan saldırıda yeni gelişme: Türkiye'ye teslim edildi
5
﻿İstiklal Caddesi'ni kana bulayan saldırıda yeni gelişme: Türkiye'ye teslim edildi
﻿İstiklal Caddesi'ni kana bulayan saldırıda yeni gelişme: Türkiye'ye teslim edildi
﻿Almanya'da lotodan 10 milyon Euro kazanan Türk memlekete döndü. Parayı bakın nasıl harcıyor
6
﻿Almanya'da lotodan 10 milyon Euro kazanan Türk memlekete döndü. Parayı bakın nasıl harcıyor
﻿Almanya'da lotodan 10 milyon Euro kazanan Türk memlekete döndü. Parayı bakın nasıl harcıyor
﻿Engelli iki çocuğuyla yaşayan 70 yaşındaki anneye elektrik borcu nedeniyle haciz geldi: Sizin hiç vicdanınız yok mu?
7
﻿Engelli iki çocuğuyla yaşayan 70 yaşındaki anneye elektrik borcu nedeniyle haciz geldi: Sizin hiç vicdanınız yok mu?
﻿Engelli iki çocuğuyla yaşayan 70 yaşındaki anneye elektrik borcu nedeniyle haciz geldi: Sizin hiç vicdanınız yok mu?
﻿Polonya'ya giriş yapan Ukraynalı mülteci sayısı 9 milyonu geçti
﻿Polonya'ya giriş yapan Ukraynalı mülteci sayısı 9 milyonu geçti
﻿Polonya'ya giriş yapan Ukraynalı mülteci sayısı 9 milyonu geçti
﻿Muğla’yı sağanak vurdu. İş yerlerini su bastı, ağaçlar devrildi
﻿Muğla’yı sağanak vurdu. İş yerlerini su bastı, ağaçlar devrildi
﻿Muğla’yı sağanak vurdu. İş yerlerini su bastı, ağaçlar devrildi
﻿Kırklareli Merkez’de icradan satılık mesken
﻿Kırklareli Merkez’de icradan satılık mesken
﻿Kırklareli Merkez’de icradan satılık mesken
﻿Bodrum açıklarında geri itilen 65 kaçak göçmen kurtarıldı
﻿Bodrum açıklarında geri itilen 65 kaçak göçmen kurtarıldı
﻿Bodrum açıklarında geri itilen 65 kaçak göçmen kurtarıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.