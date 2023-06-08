Muğla'da sigara operasyonu

Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Kötekli Mahallesi'nde Jandarma ekiplerinin düzenlediği kaçak sigara operasyonunda 1680 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Muğla'da sigara operasyonu

İHA’nın haberine göre, Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbarı çalışmalar sonucu, Kötekli Mahallesi'nde A.A. isimli şahsın kaçak sigara satışı yaptığı bilgisi alındı.

Bunun üzerine Muğla il Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü(KOM) ve Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyon sonucu, şüphelinin yanında 1680 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Yapılan operasyonda A.A isimli şahsa, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen faaliyet ile ilgili adli işlem başlatıldı.

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