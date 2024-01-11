Muğla'da uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama

Kaynak: DHA
Muğla'da uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama
Muğla'da Narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda bir evde 5 kilo 550 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, üniversite öğrencilerinin yaşadığı bölgede Kötekli Mahallesi'nde piyasaya uyuşturucu sürüleceği tespit edildi. Şüpheli kişilerin ev adresleri tespit edilerek operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 5 kilo 550 gram kubar esrar, 4 gram kokain, 13 gram metamfetamin ve 11 bin 600 TL ele geçirildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Buket Bayazit ile Sertuğ Zeki Bestel olay yerinde gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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