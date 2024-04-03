Muğla'daki öğrenciler satrançta yarıştı

“Mavi Yeşil Okullar” projesi çerçevesinde Muğla’da okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarında, kamu kaynaklarının etkin kullanılması, dünyada her geçen gün tüketim miktarları artan enerji kaynakları hakkında öğrencilerde farkındalık oluşturulması, çevreye duyarlı, doğayla barışık, tüketim bilinci yüksek ekolojik dengeye katkı sağlayan nesiller yetiştirilmesi amaçlarıyla yürütülen projenin yaygınlaştırma faaliyetleri hızla devam ediyor.

Söz konusu amaçlar uyarınca Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün koordine ettiği “Menteşe Mavi Yeşil Okullar” satranç turnuvası, Menteşe Anadolu Lisesi'nde başladı.

İki gün sürecek turnuvanın sonunda başarılı olan öğrenciler için bir de ödül töreni düzenlenecek. Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada "Katılım gösteren tüm öğrencilerimize, ev sahipliği için Menteşe Anadolu Lisesi Müdürlüğümüze ve emek veren herkese teşekkür ediyoruz" denildi.