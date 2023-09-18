Muğla'daki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Muğla’nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAYNAK: İHA
Muğla'daki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince K.A. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı. Operasyon için düğmeye basan ekipler, şüpheli şahsı kıskıvrak yakaladı.

aw033297-01.jpgŞüphelinin üzerinde ve motosikletinde yapılan aramada ise uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca şüpheli K.A.'nın çeşitli yerlere de zulaladığı uyuşturucu maddeler yapılan aramalar sonucu bulundu. Operasyonda 345 gram kokain, 335 gram skunk, 218 adet extasy ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan K.A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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