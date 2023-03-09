﻿Muhalefete seçimi kazandıracak formül

Adaylık için Millet İttifakı, Kılıçdaroğlu’nda anlaşarak en sonunda Yavaş ve İmamoğlu Başkan Yardımcısı modelli çözümde uzlaştı. Lakin sadece bu, seçimleri muhalefete kazandırmaz.

*

Sözü fazla uzatmayayım net konuşayım: Bu seçim muhalefet için siyasal iletişim seçimi olacaktır.

Bunu bilerek yazdım…

Çünkü muhalefet Başkan Yardımcılığı sistemini iyi anlatması lazımdır. Sade halk diliyle anlatmalıdır. Yoksa Kılıçdaroğlu-Erdoğan yarışmasına dönerse iş

Erdoğan’ın kazanma ihtimali yükselir. Ama hem genel başkan hem de belediye başkan modelli Başkan Yardımcılığı konusu iyi anlatılırsa Erdoğan karşısında muhalefet yüzde 55 üstü zaferle seçimi kazabilir. İşte siyasal iletişimin önemi bundan önemlidir.

*

Başkan Yardımcılığı konusu anlatılırken akademik dille değil halk dili kullanılmalıdır.

Örneğin, Mansur Yavaş Bakanlar Kurulu’nu toplayacak, İmamoğlu daire başkanlarını organize edecek gibi…

Yani Başkan Yardımcıları şu görevi yapacak işleri bu olacak gibi…

Muhalefetin; Vatandaşı anayasalara, yasalara, prosedürlere, kararnamelere boğmaması gerekiyor.

Saray danışmanı anayasayı hatırlatarak bilerek muhalefeti bu çizgiye çekmek istiyor.

Yani iktidar, Başkan Yardımcılığı konusunda muhalefet halkı anayasa yasa kararname ile boğsun ve muhalefet anlaşılmasın istiyor.

*

‘Fuat Oktay gibi Erdoğan’a bağlı devlet memuru benzeri değil, bizim Başkan Yardımcıları aktif ve icracı olacak’ mesajı Türk seçmenine iyi iletilirse Erdoğan dönemi muhalefetin yüzde 55-60 arası başarısıyla sona erebilir.

*

Yapılması gereken Başkan Yardımcılarının görevlerinin belirlendikten sonra partilerin ve Kemal Bey’in siyasal iletişimci danışmanlarının veya ekibinin iyi bir iletişimle bu konuyu vatandaşa halk diliyle anlatılmasıdır.

Ayrıca sadece Kemal Bey’in ekibi değil parti liderleri ve kadrosunun tabiyi ki belediye başkanlarının da seçim sürecinde halka içli dışlı olup bu konuyu sade bir dille anlatması gerekir.

Belediye başkanları ve parti liderlerinin Başkan Yardımcısı formülünün iyi anlatılması hem parti seçmenlerini hem de belediye başkanlarını sevenleri konsolide eder. Yani bu kitleleri seçim sandığa yönlendirerek Kemal Bey’e oy atılmasına vesile olur.

Ayrıca bununla birlikte Milliyetçi ve Muhafazakâr seçmen Kılıçdaroğlu-Erdoğan çekişmesi ikilemine sokulmamış olunur.

*

Yani özetle; Yazı başlığımdaki muhalefete seçim kazandıracak formül: Başkan Yardımcılığı konusunun vatandaşa sade halk diliyle muhalefet bileşenlerinin topyekûn anlatmasıdır.