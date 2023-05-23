Sinan Oğan sonrasında Bahçeli, Kılıçdaroğlu der mi?

Sinan Oğan’ın Erdoğan'ı destekleme kararı tartışmalarında gözden kaçırılan konu olan Bahçeli’nin tavrının ne olacağını herkes es geçiyor.

Sinan Oğan'ın da tek kırmızı çizgisinin MHP Genel Başkanlığı olduğunu bilmeyen yoktur.

Bahçeli’nin ise tüm ulusal politikalarının yönünü çizen konunun ise Balgat’taki koltuğu olduğunu herkes biliyor. MHP'deki koltuk savaşları yüzünden öldürülen Sinan Ateş cinayetini sakın unutmayın!

Erdoğan da bir yerlerden iznini almış olabilir ki Balgat’ı Sinan Oğan'a verme kararı alabilir. Oğan da bu pazarlığın sonucunda Erdoğan'ı destekleme kararını almış olabilir.

Peki, Balgat’ı teslim etmek istemeyen Bahçeli yeniden muhalefet saflarına geçer mi?

Burası Türkiye hiç belli olmaz. Bahçeli'ye bir zarf bir telefon gitmesine bakar.

Bahçeli, kalkar der ki:

“Kemal Bey bizim çizgimize gelmiştir. Birinci turdaki sonuçlar Kemal Bey'i Milliyetçi yapmıştır. PKK'ya tavrını netleştirdi Kemal Bey”

Bu sözlerle Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı alabilir.

Bahçeli’nin sessizliği hayra alamet değil. Bırakın Bahçeli’yi MHP topyekûn saatlerdir neden sessiz?

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Kurultay sürecinde Balgat koltuğu tehlikeye girince muhalif olan Bahçeli garantilenince Saraycı oldu.

“Benim Saray’la anlaştığım…” sözleri de o zaman Yargıtay kararı sonrasında söylendi.

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Şimdi Balgat zora düşerse Bahçeli'ye bir telefon bir mektup gitmesine bakar. Demedi demeyin.

MHP eski vekili ve Ülkü Ocakları başkanlarından Atila Kaya, Bahçeli’nin Başkanlığı destek açıklamasından bir gün önce Meclis’te basına kapalı grup toplantısında MHP’li vekillere şunları söylediğini belirtiyor:

“Kesinlikle Başkanlığı veya partili Cumhurbaşkanlığı sistemini kabul etmeyeceğiz.”

Ve ertesi gün TBMM Grup toplantısında Bahçeli Başkanlığı destekledi.

“Hepimiz vekiller olarak şaştık kaldık” dedi Atila Kaya.

Bu bir günlük arada Bahçeli’nin önüne kapalı zarf gittiği iddia edilmişti.

Ecevit hükümetini yıkan erken seçim kararını Bahçeli’nin Kocayayla’daki Türkmen şöleninde çadırda gizli gelen telefon sonrasında açıkladığını herkes biliyor.

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Unutmayın Türkiye'de yaşıyoruz hiçbir siyasi olaya ‘kesin olamaz veya olur’ diye bakamayız.

Ben de olur böyle olacak demiyorum sadece bu senaryo aklınızda bulunsun diyorum.

Hele ki bu Bahçeli ise ‘kesin şu siyaseti güder’ diye olaylara bakmayın.

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En iyimser olarak Bahçeli ile Erdoğan arasında gerginlik olabilir.

Kemal Bey’i Bahçeli desteklemese bile seçim sonrasında Cumhur İttifakı’nda derin çatlaklar oluşabilir.

Örneğin yerel seçimlere MHP+AKP beraber girmeyebilir.

Ki önceki yerel seçimlerde AKP ile beraber seçimlere girmeyeceğini açıklayan Bahçeli sonrasında ikna edilmişti.

Şimdi bu olasılık hiç ama hiç uzak değil.

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