Bahçeli ve Kılıçdaroğlu’na Saray desteğindeki ilginç benzerlik

Tuzla Belediye Başkanı’na ‘arkadaş’ dediği için siyasi yasak ve hapis cezası istenen İmamoğlu olayını ibretle izliyoruz.

CHP Genel Merkezi neden mi sessiz?

İmamoğlu’nun acaba CHP liderliğini devirip hepsini koltuğundan etme kaygısından olabilir mi!

Allah bilir ya bu davaların şikâyetlerini CHP Genel Merkeziyle bağlantılı kişiler yapıyor olabilir.

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İmamoğlu’na elbette ilerleyen günlerde ‘gözünün üstünde kaş var’ davaları peş peşe gelmeye devam edecektir.

Çünkü Erdoğan’dan seçimlerde ilk defa fazla oy alan kişi İmamoğlu da ondan bu davalar...

2.İBB seçimlerinde İmamoğlu yüzde 54 oy aldı. Erdoğan yüzde 52’yi geçemedi.

İBB seçimlerinde Binali Yıldırım’la İmamoğlu’nun yarıştığını söylemek herhalde insanın mantığına terstir.

İBB'nin birinci ve ikinci seçimlerinde Erdoğan ilçe ilçe miting yapmadı mı?

Erdoğan kalkıp “Ali Bey otogarını yaptık” demedi mi? Yanlış anlamayın otogarı zabıta müdürlüğü kurar!

Bu durumda İmamoğlu, CHP lideri olursa Erdoğan’ın paniklemesi AKP’lilerin endişelere kapılması normaldir.

Anormal olan CHP Genel Merkezi’nin panikte olmasıdır. Demek ki CHP Genel Merkezi Erdoğan’ı seçimlerde yıkmak değil CHP’deki tatlı koltuklarını korumak istiyorlarmış.

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Seçimler bitti biteli CHP’de değişim tartışmaları devam ediyor.

İmamoğlu da değişimi en üst perdeden söyledi.

İmamoğlu’na dava yağmuru da gelmeye başladı.

Demek ki neymiş Saray, Kılıçdaroğlu ve ekibi CHP’nin başında kalsın istiyormuş.

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Bu bize çok yakın bir olaylar silsilesini hatırlattı.

Bir zamanlar MHP muhalefetti. Sonra 2 milyon oy kaybı ile MHP’de kurultay tartışmaları başladı.

Şimdi Kılıçdaroğlu’nun koltuğunu korumaya çalışan Saray, o zaman Bahçeli’nin koltuğunu korumak için yargı hamleleri yapmıştı. Sonrası malum Bahçeli yargı destekleriyle koltuğunu koruyunca Saraycı oldu.

Kılıçdaroğlu Saraycı olmaz. Ama o süreçtekiyle bugünkü benzerlik yargı hamlesidir.

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Yargı bugün İmamoğlu’nu dava yağmuruna tutuyor.

O gün Gemerek’ten Tosya’dan Bahçeli’ye destek geliyordu.

Şimdi anladınız mı yazı başlığımdaki Bahçeli ve Kılıçdaroğlu’na Saray desteğindeki ilginç benzerliği!