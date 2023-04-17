Muhalif Rus gazeteciye 25 yıl hapis

Rusya'da Vladimir Putin iktidarına muhalif isimlerden gazeteci Vladimir Kara-Murza’ya 25 yıl hapis cezası verildi.

41 yaşındaki muhalif aktivist ve gazeteci, bugün çıkarıldığı mahkemede Ukrayna işgalini eleştirdiği gerekçesiyle “vatana ihanetten” suçlu bulundu. Suçlamaları reddeden ve “Söylediklerimle gurur duyuyorum” diyen Kara-Murza, cezanın açıklanmasının ardından “Rusya özgür olacak” sloganı attı.

İNGİLTERE RUS ELÇİYİ BAKANLIĞA ÇAĞIRDI

İngiltere pasaportu da bulunan Rus muhalife verilen hapis cezası Londra'da da büyük tepki çekti. İngiltere, ülkedeki Rus büyükelçiyi Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak kararı protesto etti.

Geçen sene Moskova'da gözaltına alınan Vladimir Kara-Murza, Batılı ülkelerin Ukrayna işgali nedeniyle Rusya'ya yaptırımlarına destek vermişti. Kremlin, Rus ordusunun Ukrayna'da savaş suçu işlediğini söyleyen Kara-Murza'yı “Rusya'ya karşı dezenformasyon faaliyeti yürütmekle” suçlamıştı.