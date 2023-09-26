Rus muhalif Navalny’nin 19 yıllık hapis cezası onandı

Rusya’da “aşırılık yanlısı” örgüt kurmak suçlamasıyla 19 yıl hapis cezasına çarptırılan Rus muhalif lider Alexei Navalny’nin hapis cezası Temyiz Mahkemesi tarafından onandı.

KAYNAK: İHA
Rus muhalif Navalny’nin 19 yıllık hapis cezası onandı

Rus muhalif lider Alexei Navalny’e Temyiz Mahkemesi’nden kötü haber geldi. Aşırılık yanlısı örgüt kurmak, bu örgütü finanse etmek ve eylemler düzenlemek suçlamasıyla geçtiğimiz ağustos ayında Moskova Şehir Mahkemesi tarafından 19 yıl hapis cezasına çarptırılan Navalny’nin yaptığı itiraz Temyiz Mahkemesi’nde görüşüldü.

Moskova'nın doğusundaki Vladimir Bölgesi’ndeki Melekhovo kasabasında bulunan bir cezaevinden çevrimiçi olarak duruşmaya katılan Navalny’nin yaptığı itiraz reddedilerek, 19 yıllık hapis cezası Temyiz Mahkemesi tarafından onandı.

Mahkeme ayrıca Navalny'nin YouTube kanallarından birini yöneten Daniel Kholodny’nin de aldığı 8 yıllık hapis cezasını da onayladı.

UÇAKTAYKEN ZEHİRLENMİŞTİ

Rusya’da 2020 yılında uçaktayken zehirlenen ve tedavi için Almanya'ya gönderildikten sonra Rusya'ya dönüşünde tutuklanan Navalny, 4 Ağustos’ta Rusya'daki muhaliflerin protestolarını organize etme, Rusya'da yasaklanan Yolsuzlukla Mücadele Vakfı üzerinden yasadışı eylemler düzenleme, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kremlin aleyhine sözler kullanma ve “aşırılık” yanlısı eylemleri finanse etme suçlamalarıyla 19 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Geçtiğimiz yıl mart ayında dolandırıcılık ve mahkemeye itaatsizlik suçlamalarıyla 9 yıl hapis ve 1 milyon 200 bin ruble para cezasına çarptırılan Navalny için tutuklu bulunduğu süre içinde toplamda 5 farklı suçlamadan dava açılmıştı.

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