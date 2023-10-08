Ramazan ayında sofralarda mutlaka Kemalpaşa tatlısını görürüz. Kemalpaşa tatlısı sevilen bir tatlı olarak evlerimizde de çeşitli formlarıyla yapıyoruz. Muhallebili Kemalpaşa tatlısı da sık araştırılan tatlı tariflerinden. Peki, muhallebili Kemalpaşa tatlısı nasıl yapılır? Muhallebili Kemalpaşa tatlısı tarifinin malzemeleri neler?

İşte muhallebili Kemalpaşa tatlısı tarifi…

KEMALPAŞA TATLISI MALZEMELERİ NELER?

- 1 paket Kemalpaşa

- 3 su bardağı su

- 2,5 su bardağı toz şeker

Muhallebisi için:

- 1,5 litre süt

- 2 çorba kaşığı un

- 2 çorba kaşığı pirinç unu

- 2 çorba kaşığı buğday nişastası

- 6 çorba kaşığı toz şeker

- 3 çorba kaşığı Hindistan cevizi

- 1 paket vanilya

Üzeri için:

- 1 poşet krem şanti

- 1,5 su bardağı süt

- Antep fıstığı

MUHALLEBİLİ KEMALPAŞA TATLISI TARİFİ NASIL YAPILIR?

Tencereye şeker ve suyu ekleyip şeker eriyene kadar karıştırarak pişirin. Şeker eriyip biraz kaynayınca Kemalpaşaları içine bırakın. Büyük ve yayvan bir tencere kullanırsanız çok daha rahat pişecektir. Orta ateşte karıştırmadan arada tencereyi sallayarak Kemalpaşaların pişmesini sağlayın.

Bir taraftan muhallebisi için Hindistan cevizi hariç malzemeleri bir tencereye alın ve devamlı karıştırarak kaynatın. Kaynamaya başlayınca Hindistan cevizi ve vanilyayı ekleyin, biraz daha kaynadıktan sonra ocaktan alın. Ilınana kadar ara sıra karıştırın üzeri kabuk tutmasın.

Pişen Kemalpaşaları tepsiye dizin. Üzerine kalan şerbeti dökün. Biraz soğuduktan sonra ılınan muhallebiyi dökün. Tamamen soğuduktan sonra krem şanti ve sütü çırpıp üzerine dökün en son Antep fıstığı veya istediğiniz bir malzeme ile süsleyin.