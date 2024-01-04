Muharrem İnce CHP Genel Merkezine geldi

Kaynak: Haber Merkezi
Muharrem İnce CHP Genel Merkezine geldi
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP Lideri Özgür Özel ile görüşmek için bugün CHP Genel Merkezine geldi.

Yerel seçimler yaklaşırken partilerin hamleleri de üst üste gelmeye başladı. Bugün Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, CHP lideri Özgür Özel ile görüşmek için CHP Genel Merkezine geldi.

İnce’yi CHP Genel Merkezi önünde CHP Sözcüsü Deniz Yücel karşıladı.

İnce’nin Genel Merkeze girişinde basın mensuplarının yoğunluğu dikkat çekerken ikiliden görüşme öncesinde bir basın açıklaması yapılmadı.

Nezaket ziyareti olduğu ifade edilen görüşmede ana maddenin yerel seçimler olması bekleniyor.

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ÖNCESİNDE İMAMOĞLU İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Muharrem İnce, CHP içerisinde ilk görüşmesini İBB Başkanı ve gelecek seçimlerde aday olan İmamoğlu ile gerçekleştirmiş ve kendisine İstanbul’da en güçlü desteği vereceğini açıklamıştı.

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