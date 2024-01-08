Muharrem İnce İstanbul ve Ankara için İYİ Parti'yi suçladı! İYİ Parti iyi bir kaybettiren olacak

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Muharrem İnce İstanbul ve Ankara için İYİ Parti'yi suçladı! İYİ Parti iyi bir kaybettiren olacak
Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, AKP'nin yerel seçimlere çok iyi hazırlandığını ifade ederek, İYİ Parti hakkında çok konuşulacak sözler sarf etti.

Yerel seçimlere 2.5 ay gibi bir süre kala AKP ve CHP'nin İstanbul için belirlediği adaylar belli oldu. CHP'de Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı daha önce açıklanırken, AKP ve Cumhur İttifakı'nın İBB Başkanı Adayı da Murat Kurum oldu.

Kurum'un adaylığının resmen ilan edilmesi sonrası muhalefet cephesinden ilk tepki, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den geldi. Sözcü'den İsmail Saymaz’a konuşan İnce, AKP'nin 2019 yılında yaptığı hatalardan ders çıkardığını ve yerel seçimlere çok iyi hazırlandığını ifade etti.

"AKP ÇOK İYİ HAZIRLANIYOR"

İnce, "AK Parti çok iyi hazırlanıyor. 2019’da büyük hatalar yaptılar. 'Pontus' dediler, İmamoğlu’nu VIP’e almadılar. Bu seçimde hiç hata yapmadıklarını görüyorum. Doğru adaylar tespit ediyorlar" dedi.

Ankara için ismi geçen Turgut Altınok'un da olası adaylığını değerlendiren İnce "Bence en iyi adayı koydular İstanbul’a. Turgut Altınok da doğru bir isim. Mansur Yavaş’a göre doğru... Ülkücü oyları paylaşırlar" diye konuştu.

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"İYİ PARTİ İYİ BİR KAYBETTİREN OLACAK"

İnce, seçimlerde İYİ Parti'nin durumuyla ilgili de yorumlarda bulundu. İnce, "Bir şeyler alacaklar, göreceksin. İYİ Parti iyi bir kaybettiren olacak bu sefer" ifadelerini kullandı.

Gerekirse 81 ilde kendi adaylarını çıkaracaklarını açıklayan İnce, "Ben diyorum ki olmasın. İsim veremem ama 'Beni İBB’ye aday yap' diyen, kamuoyunun tanıdığı birisi var. İstiyor muyum bunu yapmak? Hayır, istemiyorum" açıklamasında bulundu.

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