Muharrem İnce yerel seçim kararını açıkladı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce 31 Mart yere seçimler için izleyecekleri yolu açıkladı.

CHP’ye sert eleştirilerde bulunan İnce, Ankara’da düzenlediği basın toplantısında kendi adaylarını çıkaracaklarını söyledi.

Muharrem İnce, "Kısıtlı imkanlarımızla girebildiğimiz her yerde seçime girmek istiyoruz." dedi.

İnce “İstanbul'da 3 aday adayımız var. Önümüzdeki hafta içinde kararımızı açıklayacağız." İfadelerini kullandı.

Muharrem İnce, "CHP, İsveç'e evet deyince nasıl ittifak kuracağım, her gün DEM'lenirse nasıl kuracağım? Bizim bir duruşumuz olmalı. Değişmek başka bir şey başkalaşmak başka bir şeydir. Gençliğimin partisi gitmiş başka bir parti gelmiş. Yarın başka bir yönetim gelir o zaman tekrar konuşuruz." şeklinde konuştu.

İŞTE İNCE'NİN AÇIKLAMALARI:

Bizim Dersim diye bir vilayetimiz yoktur. Dersim bir bölgenin adıdır, ilimizin adı Tunceli'dir. Kamer Genç bile Dersim demiyordu. Şeyh Sait bir vatan haindir. Atatürk, Nutuk'ta da böyle demiştir.

İsveç'in NATO'ya dönüşüne evet oyu vermezdim. İsveç teröre desteğini kesti mi? AKP verebilir, emperyalistlerle kucak kucağa olmuş. CHP sana ne oluyor da evet diyorsun?

Her gördüğün eli öpersen Memleket Partisi yanına gelmez. "Ön seçim namus sözümdür" deyip adayları arkadaşın belirlerse inandırıcı olamazsın.

"CHP İLE AYRI DÜNYALARIN İNSANLARIYIZ"

Yolumuz Atatürk'ün yoludur. Yolumuz kısır ittifakların dışındaki 3. yoldur. Memleket Partisi gençlerin en fazla tercih ettiği partidir. Bu ilgi giderek büyüyecektir. Memleket Partisi olarak kısıtlı imkanlarımızla girebileceğimiz her yerde seçime girip alabileceğimiz kadar belediyeyi safımıza katmak istiyoruz. Güneş ufuktan mutlaka doğacak, yürüyelim arkadaşlar diyoruz.

Neden CHP ile ayrı dünyaların insanları olduğumuzu anlattım. İsveç'in NATO'ya üyeliğine evet verince nasıl ittifak kuracağım? Her gün "demlenirse" nasıl kuracağım? Değişmek başka, başkalaşmak başka. Benim ruhen, gönül olarak bulunduğum bir parti değil orası. Gençliğimin bulunduğu parti gitmiş, yerine başka bir şey gelmiş.

Yarın şartlar değişir, yerine başka bir yönetim gelir, o zaman konuşuruz.

"İSTANBUL'DA 3 ADAYIMIZ VAR"

Bana iftira atan adamı bir yere getirirsen ben seninle ittifak kurar mıyım? Buna her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Kayıtsız şartsız destek olalım sana dedim ama ilkeli olun, parti de ilkeli olsun. Gördük ki ortada ilke, omurga diye bir şey yok. Her taraftan oy devşirmeye çalışan bir kimse güvenilir olmaz, hepsini kaybeder.

Şu anda İstanbul'da 3 aday adayımız var. Önümüzdeki hafta karar verip bir arkadaşımızı atayacağız. Mehmet Sevigen 3 kişiden biri.

MEMLEKET PARTİSİ'NİN ADAY LİSTESİ:

Yalova Belediye Başkan Adayı: Fatih Elönü

Sakarya: Ali Sarı

Bilecik Belediye Başkan Adayı: Hüseyin Korkman

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Salih Eskici

Aydın Nazilli Belediye Başkan Adayı: Ali Çetinkaya

Mersin Tarsus Belediye Başkanı Adayı: Haluk Bozdoğan

Bozhöyük Belediye Başkan Adayı: Talat Halefoğlu

Ankara Şereflikoçhisar Belediye Başkan Adayı: Mahmut Celal Ünsal

İzmir Tire Belediye Başkan Adayı: Nihat Koç

Artvin Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı: Yekta Faik Yılmaz

Eskişehir İnönü Belediye Başkan Adayı: Hamdi Tosunoğlu

Samsun Canik Belediye Başkan Adayı: Furkan Güler

İzmir Bayındır Belediye Başkan Adayı: Ali Erişen

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