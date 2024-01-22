Muharrem İnce suskunluğunu bozdu. Sabredin dedi tarih verdi

Serpil Demir
Muharrem İnce suskunluğunu bozdu. Sabredin dedi tarih verdi
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medyadan yaptığı dikkat çeken paylaşımında, aylardır konuşmadığını ifade ederek, "Cuma gününe kadar daha sabretmenizi rica ediyorum." dedi.

Yerel seçim sürecinde daha önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla görüşmelerde bulunan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

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Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan İnce, aylardır sustuğunu söyleyerek, "Cuma gününe kadar daha sabretmenizi rica ediyorum." dedi.

İnce, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Aylardır konuşmuyorum, sabrettiniz. Cuma gününe kadar daha sabretmenizi rica ediyorum. Her şey Memleket için."

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ÖZEL'LE GÖRÜŞMÜŞLERDİ

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, yıllar sonra ziyaret ettiği Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi’nde Genel Başkan Özgür Özel’i göreve seçilmesinden ötürü tebrik etmişti. İnce, yerel seçimlerde, CHP ile işbirliği yapmaya ve her konuda destek vermeye hazır olduklarını belirtmişti.

Diğer yandan Muharrem İnce'nin CHP'nin İzmir adayı olacağı iddiaları da gündemde yer edinmişti.

Özgür Özel de, "Sayın Muharrem İnce bir partinin genel başkanı. Böyle bir konu gündemde değil." yorumunu yapmıştı.

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