İnce CHP’ye kapıları kapatınca Zafer Partisi’ni kızdırdı. Muhalefette tansiyon fena yükseldi

Kaynak: Haber Merkezi / ANKA
İnce CHP’ye kapıları kapatınca Zafer Partisi’ni kızdırdı. Muhalefette tansiyon fena yükseldi
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 31 Mart yerel seçimlerine dair kararını açıkladığı basın toplantısında Zafer Partisi'ne yönelik sözleri, sert karşılık buldu.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, basın toplantısındaki açıklamasında cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı anlaşmaya gönderme yaptı.

28 Mayıs ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında imzalanan protokole atıfta bulunarak İnce, "Gittim beş kere görüştüm bu arkadaşlarla. Özgür Bey'le görüştüm. Ekrem Bey'le görüştüm. Herkesin terk ettiği bir ortamda ben onlara el uzattım. Bakın tekrar söylüyorum, Memleket Partisi için görüştüm ama şahsımla ilgili tek bir şey konuşmadım. Ne konuştum? Kardeşim ben üç bakanlık isterim, MİT Müşteşarlığı isterim şunu isterim bunu isterim demedim. Ben bunları konuşacak bir fıtratta değilim. Siyaset mertlik işidir mertlik!" dedi.

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“MERTLİK TESLİM OLMAMAKTIR”

Zafer Partisi Bürokrasi ile İlişkiler ve Sivil Toplum Kuruluşlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsna Aslan ise İnce’nin sözlerine sosyal medya hesabından tepki göstererek, "Sayın Ümit Özdağ bakanlıkları kendi mülküne geçirmek için değil, devletin kritik organlarını teslim etmemek için istemiştir. Ve isteğini kabul ettirmiştir. Mertlik, teslim olmamak ve vatanını teslim etmemektir. Senin fıtratında son düzlükde ‘uyduruk kasetlere’ teslim olmak var. İki belediyenin pazarlığını yapıp onu da alamayan sen, Zafer Partisi ile ile boy ölçüşmeye kalkmadan önce üç defa düşün!” ifadelerini kullandı.

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