Muharrem İnce’nin adaylıktan çekilip çekilmeyeceğini açıklayacağı toplantının saati belli oldu

Muharrem İnce bugün saat 14:00'de kurmaylarıyla "cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilme" toplantısı yapacak.

Muharrem İnce’nin adaylıktan çekilip çekilmeyeceğini açıklayacağı toplantının saati belli oldu

Editör: Oğuz OK

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin adaylıktan çekileceği iddiası kulislere bomba gibi düştü.

Yeniçağ’ın edindiği bilgiye göre, İnce’nin kararını vereceği toplantı saat 14:00’de başlayacak. Toplantının ardından İnce kararını açıklayacak.

Konuyla ilgili Yeniçağ’a konuşan Memleket Partili bir isim, “Genel başkanın aklında ne var bilmiyorum.” demekle yetindi.

“11 İSİMDEN 8’İ ‘ÇEKİLELİM’ DEDİ”
Öte yandan Sözcü TV’ye konuşan gazeteci Aytunç Erkin, Memleket Partisi’nde yaşanan son gelişmeleri paylaştı.

İnce’nin bir otelde 11 yakın çalışma arkadaşıyla bir toplantı yaptığını ifade eden Erkin “Bu 11 isimden 8’i seçimin ikinci tura kalmayacağını bu nedenle çekilme yönünde karar alınması gerektiğini İnce’ye aktarıyor. Bunun üzerine İnce ‘Bunu bir düşünelim’ diyor. Şu an partinin genel merkezine gidiyor ve bu konuda ilerleyen saatlerde bir açıklama yapacak.” ifadelerini kullandı.

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