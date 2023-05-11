Hilal Kaplan, Nedim Şener, Yiğit Bulut ve Melih Gökçek’ten Muharrem İnce’ye ardı ardına destek

Sosyal medyada yapılan montaj bir video sonrası mağdur edilen Muharrem İnce'ye ilk destek AKP'lilerden geldi. Yiğit Bulut, Melih Gökçek ve Nedim Şener peş peşe paylaşım yaparken Hilal Kaplan'ın da sessiz kalmaması "Operasyonun arkasında Pelikan mı var?" sorusunu doğurdu.

Hilal Kaplan, Nedim Şener, Yiğit Bulut ve Melih Gökçek’ten Muharrem İnce’ye ardı ardına destek

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, dün İzmir ve Manisa'da gerçekleşmesi planlanan programlarını sağlık sorunlarını gerekçe göstererek iptal etti.

İnce hakkında sosyal medyada yapılan montaj bir video sonrası gelen bu miting iptalleri kafalarda soru işareti bıraktı.

Seçime az kala İnce’ye yapılan operasyonun arkasında kimin olduğu sorusu yanıt ararken AKP ve Pelikan cephesinden peş peşe destek geldi.

HİLAL KAPLAN’DAN MUHARREM İNCE’YE DESTEK
2016’da yayınladığı bildiriyle Türkiye Cumhuriyeti’nin seçilmiş başbakanını görevden aldıran Pelikan çetesinin lideri Hilal Kaplan, yapılanlardan CHP’yi sorumlu tuttu.

Twitter’dan yaptığı paylaşımda Kaplan şu satırları kullandı:

“Tarikat-cemaat düşmanı İnce ile asla aynı noktada buluşamam ama şu birkaç haftada uğradığı siyasi lincin komplonun kabul edilir yanı yok.

Bu lağımın merkez üssü ise CHP-FETÖ dirsek teması. Deniz Baykal'a kaset kumpasından, 17-25 Aralık kumpasına dek aynı kalıp devam ediyor.”

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YİĞİT BULUT: “İNCE ADAM GİBİ DURDU”
Saray’ın bir numaralı yandaşlarından Yiğit Bulut ise İnce için “Adam gibi durdu, helal olsun adama!” dedi.

Bulut yaptığı paylaşımda şöyle dedi:

“Son bir ayda Muharrem İnce'ye yapılan saldırılardan ve son birkaç gündür dozu arttırılan bel altı iftiralardan bir Türk vatandaşı olarak büyük üzüntü duydum!

Suçu ne?

Çok açık; CHP üst yönetimi gibi FETÖ ve PKK'ya biat etmemek!

Etmedi! Adam gibi durdu

Helal olsun adama.”

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GÖKÇEK’İN ELİNDE “MİLLİÖLÇER” Mİ VAR?
23 yıl yönettiği Ankara’da milyarlarca liralık kamu zararına sebep olduğu iddia edilen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevden el çektirilen Melih Gökçek de Muharrem İnce’ye desteğini gönderen AKP’liler arasındaydı.

İnce’nin bir videosunu paylaşan Gökçek, “Muharrem İnce millidir” dedi. Gökçek bu paylaşımıyla İnce’yi desteklemeyen vatandaşları adeta “milli olmamakla” suçladı.


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NEDİM ŞENER YEMİN ETTİ
AKP’li gazeteci Nedim Şener ise İnce’nin maruz kaldığı şantaj iddiaları için “Yarım kalan işimizi bitireceğiz yemin olsun.” dedi.

Şener şu satırları yazdı:

“Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu adına tetikçilik yapan FETÖ'cüler tarafından linç edildi; itibarı, aile huzuru, sağlığı ile oynandı.

FETÖ'nün nasıl bir aşağılık örgüt olduğu bir kez daha görüldü.

14 Mayıs sonrası ne yapacağımı soranlara; yarım kalan işimizi bitireceğiz yemim olsun.”

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