Muharrem İnce çekilip çekilmeyeceğini açıklayacak. Genel merkeze gidiyor

Gazeteci Aytunç Erkin, Sözcü TV’de Memleket Partisi’nde yaşanan son gelişmeleri paylaştı.



“11 İSİMDEN 8’İ ‘ÇEKİLELİM’ DEDİ”

Muharrem İnce’nin bir otelde 11 yakın çalışma arkadaşıyla bir toplantı yaptığını ifade eden Erkin “Bu 11 isimden 8’i seçimin ikinci tura kalmayacağını bu nedenle çekilme yönünde karar alınması gerektiğini İnce’ye aktarıyor. Bunun üzerine İnce ‘Bunu bir düşünelim’ diyor. Şu an partinin genel merkezine gidiyor ve bu konuda ilerleyen saatlerde bir açıklama yapacak.” İfadelerini kullandı.