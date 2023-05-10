Muharrem İnce iddialar hakkında konuştu: Bu aşağılık teröristlerle ömrümün sonuna kadar mücadele edeceğim

Sağlık sorunları sebebiyle mitinglerini iptal eden Muharrem İnce, sosyal medyadan yaptığı açıklamada hakkında sahte dekontlarla algı operasyonu yapıldığını söyledi.

Muharrem İnce iddialar hakkında konuştu: Bu aşağılık teröristlerle ömrümün sonuna kadar mücadele edeceğim

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce sağlık sorunları yaşayınca İzmir ve Manisa'da planlanan mitinglerini iptal etti.

Muharrem İnce, akşam saatlerinde Twitter'dan yaptığı açıklamada, hakkında sahte dekontlarla algı operasyonu yapıldığını söyledi.

"SAHTE DEKONTLARLA İFTİRA ATIYORLAR"

İnce yaptığı açıklamada ''Bu aşağılık teröristlerle ömrümün sonuna kadar mücadele edeceğim'' ifadesini kullandı.

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, akşam saatlerinde Twitter'dan bir açıklama yaptı.

İnce, son dönemde kendisi aleyhine bir kampanya yürütüldüğünü, FETÖ'nün 45 gündür sahte dekontlar, belgeler ve videolarla kendisine iftira attığını belirtti.

Muharrem İnce açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'45 gündür sahte dekontlarla, sahte belgelerle, sahte videolarla iftira atan ve algı operasyonu yapan FETÖ'cülere karşı bu ülkenin gazetecileri neredesiniz? Savcıları neredesiniz? Bu aşağılık teröristlerin kumpaslarından medet umanlar, bunları yayanlar, bunlara inananlar; kumpas davaları döneminde yaşananları hatırlamıyor musunuz? Bu aşağılık teröristlerle ömrümün sonuna kadar mücadele edeceğim.

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FİDEL OKAN MİTİNG İPTALLERİNİ DUYURDU

Son olarak dün Aydın'da düzenlediği mitingde vatandaşlarla bir araya gelen İnce, bugün İzmir ve Manisa'da miting yapmayı planlıyordu.

Memleket Partisi Manisa 1. sıra milletvekili adayı Fidel Okan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Muharrem İnce'nin Manisa ve İzmir mitinglerinin iptal edildiğini duyurdu.

Okan, İnce'nin sağlık durumunun bozulması nedeniyle mitinglerin yapılmayacağını açıkladı.

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