Muharrem İnce'nin partisinde istifa dalgası

Memleket Partisi'nin Antalya Serik İlçe Başkanı Ali Kurt ve yönetimi, Muharrem İnce liderliğindeki partisinden tepki göstererek istifa etti.

Kurt yaptığı açıklamada "Parti içerisinde yaşanan gelişmeler ve kandırıldığımızı anlamamız sonucu partiden istifa kararı aldık" dedi.

Memleket Partisi'nin Antalya Serik İlçe Başkanı Ali Kurt'un istifa açıklaması şöyle:

"Sayın sevgili hemşehrilerim 2 yıldır yürüttüğüm Serik Memleket Partisi İlçe Başkanlığı'ndan kendi isteğim üzerine istifa ediyorum. 2 yıldır emek verdiğim partimde Serik İlçe Örgütü olarak Sayın Muharrem İnce bize demokrasiyi gösterememiştir. Serik halkından özür dilerim, kandırılmış olduğumuz anlaşılmıştır. Muharrem İnce bizi kenara attı. Memleket Partisi ile yollarımız ayrılmıştır. Demokrasi olmayan yerde durmamız sakıncalı. Teşekkürler Serik."