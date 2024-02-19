Muhtar adayı kaçak silah imalatçısı çıktı

Kaynak: İHA
Muhtar adayı kaçak silah imalatçısı çıktı
İzmir'de yapılan operasyonda muhtar adayı şahsın evinden kaçak silah imalatı malzemeleri çıktı.

İzmir'de gerçekleştirilen polis operasyonunda, silah imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildiği bildirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler arasında bir muhtar adayının da olduğu belirtildi.

İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ç.U. (31), babası M.U. (59) ve eşi E.U. (32) ile birlikte, Karşıyaka ve Bayraklı ilçelerinde yasa dışı silah ticareti ve imalatı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Savcılıktan alınan izinle şüphelilere ait 2 ev ve 1 iş yerine düzenlenen baskında, 3 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 8 şarjör, 69 fişek ve silah imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyete götürüldü. Operasyon sonucunda Ç.U.'nun Bayraklı ilçesinde bulunan bir mahalleden muhtar adayı olduğu ortaya çıktı. Bu gelişme, olayın daha geniş bir çerçevede ele alınmasını sağlayabilir.

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