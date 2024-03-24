Muhtar adayı seçimden çekiliyor. ‘Dünya fani, ölüm ani. Bir oy versen, ne olur yani?’ pankartı ile oy istemişti

Kaynak: İHA
Muhtar adayı seçimden çekiliyor. ‘Dünya fani, ölüm ani. Bir oy versen, ne olur yani?’ pankartı ile oy istemişti
Yerel seçimde İçerenköy Muhtarlığına aday olan Ömer Akın çarpıcı bir pankart asmıştı. Akın’ın seçim pankartında "Dünya fani, ölüm ani. Bir oy versen, ne olur yani?" ifadeleri yer alıyordu. Seçim pankartı ile dikkat çeken Akın, adaylıktan çekileceğini duyurdu.

Seçim pankartına yazdığı ‘Dünya fani, ölüm ani. Bir oy versen, ne olur yani?’ yazısıyla gündem olan İçerenköy Mahalle Muhtarlığı adayı Ömer Akın, adaylıktan çekileceğini açıkladı.

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Yerel seçimde 3 kişinin yarışacağı İçerenköy Mahalle Muhtarlığı’na aday olan Ömer Akın, seçim pankartıyla gündem olmuştu. Astığı pankartta, ’Dünya fani, ölüm ani. Bir oy versen, ne olur yani?’ yazan Akın, seçimlere bir hafta kalmışken adaylıktan çekileceğini ifade etti.

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“FARKINDALIK OLUŞTURMAK İSTEDİM”

Ömer Akın, “Biraz şaşkın biraz da mutluyum. Tamamen doğaçlama geldi. Bütün afişler benzer. Biraz farkındalık oluşturmak istedim. Güzel bir yansıma oldu. İyi bir enerji ve sinerji oluştu. Mizahi yönden çok konuşuldu. Aktif olarak üç adayız ama ben muhtar olmak istemiyorum. Seçime girmeyeceğim. Tek derdim farkındalık oluşturmaktı. Amacım da toplumsal bir farkındalığa dönüştürmekti” dedi.

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