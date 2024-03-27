Seçime 4 gün kala İstanbul'da Kılıçdaroğlu afişleri. Bu olay da kumpas mı?

Kaynak: Haber Merkezi
Seçime 4 gün kala İstanbul'da Kılıçdaroğlu afişleri. Bu olay da kumpas mı?
Yerel seçimlere birkaç gün kala İstanbul’da bazı noktalara Kılıçdaroğlu’nun destekler afişlerin asıldığı görüldü.

31 Mart yerel seçimleri Pazar günü gerçekleşecek. 81 ilde vatandaşlar sandığa gidecek. İstanbul’da seçime 4 gün kala asılan afişler gündem oldu.

İstanbul’un birçok ilçesinde Kemal Kılıçdaroğlu gönüllüleri tarafından asıldığı görüldü.

“SENİ SIRTINDAN HANÇERLEYENLERE OY MOY YOK”

Afişlerde "Seni sırtından bıçaklayanlara oy moy yok!" cümleleri yer alıyor.

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Çağdaş Halk Derneği Genel Başkan Yardımcısı Tolgahan Erdoğan sosyal medya hesabından söz konusu afişlerin görüntülerini paylaştı.

Erdoğan "Seni sırtından hançerleyenlere OY YOK' Kılıçdaroğlu Gönüllüleri yazan pankartlar, Kurultay sonrasında Alevilerin halen Parti Yönetimine ve Hançercilere açıkça tepkili olduğunu gösteriyor." paylaşımını yaptı.

Olay sosyal medyada da gündem olurken "Bu olay da kumpas mı?" yorumları yapıldı.

Öte yandan seçim sürecince, özellikle Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni, Mansur Yavaş'ı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin karalamak amacıyla birçok kumpas gerçekleştirildiği ortaya çıkmıştı.

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