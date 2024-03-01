Muhtar adayına cinsel kumpas! Saniyelik olay 20 bin euroya patlıyordu

Kaynak: İHA
Muhtar adayına cinsel kumpas! Saniyelik olay 20 bin euroya patlıyordu
Hatay'da bir muhtar adayının, yaptığı görüntülü telefon görüşmesi sonrası ekran fotoğrafındaki yüzü, cinsel içerikli fotoğrafların üzerine montajlandı. Dolandırıcılar, fotoğraflara karşılık 20 bin Euro istedi.

31 Mart yerel seçimlerine 1 ay gibi kısa bir süre kala muhtar ve belediye başkan adayları çalışmalarına aralıksız devam ederken, bir muhtar adayı itibar suikastine uğratıldı.

Ömrünün geçtiği mahallesine hizmet için kolları sıvayan Hatay’ın Antakya ilçesi Ürgen Paşa Mahallesi muhtar adayı İsmail Bayır, yaptırdığı afişlerde ve sosyal medya paylaşımlarında telefon numarasını paylaşınca başına gelmeyen kalmadı.

Geçtiğimiz günlerde tanımadığı bir numaradan gelen görüntülü telefon görüşmesini yanıtlayan Bayır'ın, yaptığı 4 saniyelik görüntülü görüşmede ekran fotoğrafı alındı ve cinsel içerikli fotoğrafların üzerine montajlandı.

Sosyal medya üzerinden fotoğrafların paylaşılmasıyla tehdit edilen Bayır’ı arayan dolandırıcılar, 20 bin euro para isterken, dolandırıcıların tuzağına düşmedi. Dolandırıcıların ‘bittin, muhtar olamayacaksın bu gidişle’ mesajlarını polisle paylaşan Bayır, dolandırıcılara para kaptırmadan yakayı kurtarmayı başardı.

Bayır, muhtar ve belediye başkan adaylarını bu tip dolandırıcılıklara karşı uyardı.

"CİNSEL İÇERİKLİ FOTOĞRAFIN ÜZERİNE MONTAJLAYIP 20 BİN EURO İSTEDİLER"

Yaptığı telefon görüşmesi sonrası sonra 20 bin euro istemek için dolandırıcıların kendisini aradığını söyleyen Bayır, “Ben konteynerimdeyken bir görüntülü arama geldi ve 3-4 saniye sürdü. Ekran fotoğrafını kaydettiler ve bunu cinsel içerikli fotoğrafın üzerine montajlamışlar. Beni bununla tehdit etmeye başladılar. Bana ‘ya 20 bin euro ödersin ya da bunları sosyal medyada yayınlarız’ dediler. 'Muhtar olamayacaksın, seni mahvedeceğiz, hayatın mahvolacak' ya da '20 bin euro ödersen bu kayıtları sileceğiz' dediler. Ben buna istinaden 'tamam' dedim, bu fotoğrafları yayınlamakla tehdit etmeye devam ettiler. Ben bunları oyalama taktiği uygulayarak karakola gittim. Polis arkadaşlar da yardımcı oldular, herhangi bir para vermedim” diye konuştu.

"DİĞER MUHTAR ADAYI ARKADAŞLAR DA SAKIN BU TÜR ARAMALARA İTİBAR ETMEYİNİZ"

Yapılan dolandırıcılık yöntemiyle vatandaşların itibarıyla oynanmak istediğine dikkat çeken Bayır, “Ben şu anda muhtarlığa adayım, bizim mahalle büyük bir mahalle. Tanınan bir ailenin çocuğuyum, kişiliğimiz de bilinir. Beni bu şekilde vurmaya çalıştılar. Benim böyle fotoğraflarımı montajlayıp, şantajla ve tehditle yıldıracaklarını zannediyorlarsa yanılıyorlar. Bunu yapamayacaklar, güçleri yetmeyecek. Diğer muhtar adayı arkadaşlar da sakın bu tür aramalara itibar etmeyiniz. Buna çok dikkat ediniz” dedi.

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