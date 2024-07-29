Muhtarlık husumetinde 17 yaşındaki çocuğu vurdular

Silahlı saldırı, İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, Canik ilçesinin kırsal mahallesi Gölalan'da M.B., muhtarlık seçimlerinden kalma husumet gerekçesiyle 17 yaşındaki H.İ.T.'ye pompalı tüfekle saldırı gerçekleştirildi.

MUHTARLIK SEÇİMİNDEN KALAN HUSUMET

Saldırı sonucu belinden yaralanan çocuk, yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan çocuk, "Cep telefonunu tamir için şehre geldim. Aramızda muhtarlık seçiminden dolayı husumet bulunan M.B. pompalı tüfekle saldırı düzenleyip kaçtı" ifadelerini kullandı.

Emniyet ekipleri, kaçan saldırganı yakalamak için harekete geçerken, yaşanan saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.