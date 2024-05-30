Muhtarlık seçimi husumeti cinayetine 1 tutuklama

Olayın meydana geldiği kahvehaneden çıkan Selçuk Kurt (35), aracına doğru ilerlerken başka bir araçtan inen kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Kurt, Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış ancak yolda hayatını kaybetmişti. Kurt'un cenazesi Adli Tıp Samsun Grup Başkanlığı morguna gönderildi.

Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürürken, aracı kullanan İsmail Ş. (36) polis tarafından gözaltına alındı. Ancak, olayda silah kullandığı tespit edilen diğer şüpheli Recep S. kayıplara karıştı.

Yapılan soruşturma sonucunda, İsmail Ş. ile kurban arasında muhtarlık seçimi nedeniyle bir husumet olduğu ve olayın bu husumet çerçevesinde gerçekleştiği belirlendi. Tartışma sırasında İsmail Ş.'nin yanında bulunan Recep S.'nin silahla ateş ettiği ortaya çıktı.

İsmail Ş., Cinayet Bürosu'ndaki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren İsmail Ş., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.