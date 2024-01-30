Sokakta yürürken muhtar adaylarıyla ilgili çok sayıda ilan görüyorum ağaç ve direklerde.

Apartmanımızın posta kutusuna bırakılan ilan ve broşürlerde de muhtar adayları arasındaki büyük yarışı gözlemleyebiliyorum.

Medya ve sosyal medya da, muhtar adaylarının 31 Mart’taki seçimi neredeyse siyasi partilerden daha fazla ciddiye aldıklarını gösteren haber ve mesajlarla dolu.

...

Birçok muhtar adayı seçim kampanyalarını çarpıcı sloganlarla renklendiriyor.

Örneğin, “Başın düşerse dara, muhtar Adil’i ara” diyor biri.

“Partiniz ne olursa olsun, muhtarınız Yaşar olsun” sloganı da fena değil doğrusu.

“Oylar sizden, hizmet bizden”, “Muhtarlık ek işim değil, tek işim olacak” sloganları da seçmenlerin ilgisini çekecek cinsten.

Muhtar adaylarının şu sloganlarını da yabana atmamak gerekiyor:

-“Ne solcuyuz, ne sağcı, Kazımcıyız Kazımcı”

-“Hem iş, hem aş, muhtarınız Hasan Gardaş”

-“Muhtarlıkta olmaz rant, mahallede değişim şart”

-“Siz beni takip edin, ben yolu biliyorum.”

...

Demokratik bir yarış yapılıyor muhtar adayları arasında.

İlgiyle izliyorum.

Gözü kapalı seçim

31 Mart’ta Türkiye genelinde 1393 belediye başkanı seçilecek.

Aynı gün binlerce belediye meclisi üyesi de sandıktan çıkacak.

Belediye başkan adaylarını medyadan, düzenledikleri mitinglerden, salon toplantılarından az çok tanıdık, tanıyacağız.

Peki, belediye meclis üyeliklerine aday olan ve olacaklar için aynı şeyi söyleyebilir miyiz?

Hayır!

Ankara’da oturan bir seçmen olarak önümüzdeki seçimde şu ya da bu parti fark etmez gösterilen ve gösterilecek belediye meclis üyesi adaylarından birini bile tanıma imkânım yok.

Yani gidip adeta gözüm kapalı oy kullanacağım.

Demokrasi, özgür seçim, vatandaşın iradesi bunun neresinde Allah aşkına?

“Başkanı seçiyorsun ya kardeşim” denebilir.

İyi ama başkanın tüm faaliyetlerine yön verecek olan belediye meclisi üyeleri değil midir?

Belediyelerin bütçesi meclislerinden geçer.

İhalelerin hangi bedelle kime verileceğini yine meclisler belirler.

Açılacak yollar, imar planlarında yapılacak değişiklikler de meclislerde oylanır.

Nerelere park yapılacağı, otobüs ve metro hatlarının nerelere kadar uzanacağını belirleyecek olanlar da meclislerdir.

...

Özetleyecek olursam, 31 Mart’ta belediye meclisleri için gözü kapalı bir seçim yapmış olacağız.

Bu durum size de tuhaf gelmiyor mu?