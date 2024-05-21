Mert Hakan ve Osayi Samuel ifade verecek. Sırada Ali Koç var

Düzenleme: Kaynak: Sabah
Mert Hakan ve Osayi Samuel ifade verecek. Sırada Ali Koç var
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada 5 kişinin ifadeye çağrıldığı açıklanmıştı. O isimler netlik kazandı.

İstanbul Valiliği, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında gerçekleşen ve gergin anlara sahne olan derbi maçı hakkında bir bildiri yayınladı.

İddialar doğrultusunda, Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal'ın yardımcı antrenör konumundaki oğlu Emre Kartal ve diğer şahısların, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park Stadı'nın müdürü Ali Çelikkıran'a saldırıda bulunduğu ve bu beş kişiye karşı "Adli İşlem" uygulanacağı belirtildi.

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BEŞ KİŞİ BELLİ OLDU
Galatasaray Spor Kulübü'nün şikayeti üzerine, ifade verecek olan beş şüpheli tespit edildi.

Söz konusu beş kişi arasında, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal'ın yanı sıra, Ali Çelikkıran'a fiziksel müdahalede bulunduğu iddia edilen eski Fenerbahçe yöneticisi ve başkanlık için aday olan Ali Koç'un destek listesinde yer alan Hulusi Belgü de var.

Diğer iki ismin ise Fenerbahçe futbolcuları Mert Hakan Yandaş ve Bright Osayi-Samuel olduğu ifade edildi.

İfade verecek olan bir sonraki ismin Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un olması bekleniyor.

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