Mükerrer oy kullanmaya çalışan 2 polis tespit edildi

Denizli’de Milli Eğitim Koruma Derneği İlkokulu'nda, görev kağıdı ile okulda bulunan birden fazla sandıkta mükerrer oy kullanmaya çalışan bir polis, müşahitlerce engellendi.

Mükerrer oy kullanmaya çalışan 2 polis tespit edildi

Denizli’de sabah saatlerinde mükerrer oy kullanmak isteyen bir diğer polis, yine müşahitlerce tespit edilmiş, oy kullanması engellenmişti.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, görev kağıdı ile okulda bulunan birden fazla sandıkta oy kullanmaya çalışan bir polis müşahitler tarafından engellendi.

Pamukkale’de bulunan Milli Eğitim Koruma Derneği İlkokulu'nda görevli Türkiye Komünist Partisi (TKP) üyesi müşahitler, görev kağıdı ile okulda birden fazla sandıkta oy kullanmaya çalışan bir polis tespit etti.

TKP'li müşahitlerin müdahalesine rağmen polisin, sandık sandık gezme girişimini sürdürmeye çalıştığı belirtildi. Müşahitlerin oy kullanma girişimini engellediği polisin okulu terk ettiği aktardıldı.

Öte yandan bugün sabah saatlerinde yine Pamukkale'deki Hürriyet Ortaokulu'nda mükerrer oy kullanmak isteyen bir diğer polis, müşahitlerce tespit edilmiş, oy kullanması engellenmişti.

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