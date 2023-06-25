Münih havalimanında zor anlar. Yolcu polisin kolunu ısırdı

Airporthaber'in aktardığı bilgiye göre, Almanya'nın Bavyera eyaletinde bulunan Münih Franz Josef Strauss Havalimanı'nda bir uçak yolcusu polislere zor anlar yaşattı.

Lufthansa tarafından Sofya'ya yapılacak uçuşta kadın yolculardan biri soyunmaya başladı. Durumu fark eden güvenlik görevlileri, yolcuyu durdurmaya ve kontrol altına almaya çalıştı.

Uçaktan zorla indirilen yolcuyu polis memurlarından biri battaniye ile sarmaya çalıştı. Ancak kadın, polis memurunun kolunu ısırarak yaraladı. Olaylar nedeniyle uçuş üç buçuk saat ertelendi.

Kontrol altına alınan kadın Taufkirchen'deki psikiyatri hastanesinesine sevk edildi.