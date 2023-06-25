Münih havalimanında zor anlar. Yolcu polisin kolunu ısırdı

Münih'teki havalimanında Lufthansa'ya ait bir uçuşta bulunan bir yolcu uçuştan kısa süre sonra soyunarak ortalığı birbirine kattı.

Münih havalimanında zor anlar. Yolcu polisin kolunu ısırdı

Airporthaber'in aktardığı bilgiye göre, Almanya'nın Bavyera eyaletinde bulunan Münih Franz Josef Strauss Havalimanı'nda bir uçak yolcusu polislere zor anlar yaşattı.

Lufthansa tarafından Sofya'ya yapılacak uçuşta kadın yolculardan biri soyunmaya başladı. Durumu fark eden güvenlik görevlileri, yolcuyu durdurmaya ve kontrol altına almaya çalıştı.

Uçaktan zorla indirilen yolcuyu polis memurlarından biri battaniye ile sarmaya çalıştı. Ancak kadın, polis memurunun kolunu ısırarak yaraladı. Olaylar nedeniyle uçuş üç buçuk saat ertelendi.

Kontrol altına alınan kadın Taufkirchen'deki psikiyatri hastanesinesine sevk edildi.

Öne Çıkanlar
Türk kelimesinin kökeni; Türk adı nereden geldi?
Türk kelimesinin kökeni; Türk adı nereden geldi?
İmamoğlu İbrahim Selim’e bu sözleri kim için söyledi?
İmamoğlu İbrahim Selim’e bu sözleri kim için söyledi?
Mehmet Büyükekşi istifa edecek. Gürel Yurttaş TFF Başkanı'nın başına gelecekleri açıkladı
Mehmet Büyükekşi istifa edecek. Gürel Yurttaş TFF Başkanı'nın başına gelecekleri açıkladı
'Nas' ekonomisinden 'yas' ekonomisine
'Nas' ekonomisinden 'yas' ekonomisine
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Son Haberler
Trabzonspor'dan flaş Maxi Gomez kararı Spor
Trabzonspor'dan flaş Maxi Gomez kararı
Arife gününde bankalar açık mı? Kurban Bayramı’nda bankalar çalışıyor mu? Keşfet
Arife gününde bankalar açık mı? Kurban Bayramı’nda bankalar çalışıyor mu?
Sulama kanalında cesedi bulunan kadının eşi ve üvey oğlu gözaltında Güncel
Sulama kanalında cesedi bulunan kadının eşi ve üvey oğlu gözaltında
Yetkili isimden zam uyarısı. Memur maaşı hesabında kritik detay ortaya çıktı Güncel
Yetkili isimden zam uyarısı. Memur maaşı hesabında kritik detay ortaya çıktı
Avukat Epözdemir Terim Fonu'na kimin kaç para kaptırdığını açıkladı. Flaş Terim detayı Spor
Avukat Epözdemir Terim Fonu'na kimin kaç para kaptırdığını açıkladı. Flaş Terim detayı
Nesli tükenme tehlikesi altında olan dağ keçileri şehre indi Güncel
Nesli tükenme tehlikesi altında olan dağ keçileri şehre indi